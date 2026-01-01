През октомври Украйна е освободила повече територия, отколкото Русия е успяла да завладее, като тази тенденция се запазва за втори пореден месец. В същото време руските войски са понесли най-тежките си месечни загуби от началото на пълномащабната война. Това заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби във вторник по време на срещата на Контактната група по въпросите на отбраната на Украйна (формат "Рамщайн“) в Брюксел, предава Укринформ.

"Украйна е отвоювала повече територия от Русия за втори пореден месец, а руските сили са претърпели най-високите си месечни загуби от началото на войната“, посочи високопоставеният представител на Пентагона.

Колби за пореден път акцентира върху позицията на Вашингтон, че Европа може и трябва да поеме водещата роля за собствената си конвенционална сигурност, както и основната отговорност за подкрепата на Украйна, като отбеляза, че този процес вече е в ход.

Според Колби украинските сили продължават да сдържат руската офанзива, докато Силите за отбрана са се съсредоточили върху задържането на фронта, използвайки иновативни тактики на удари със среден обсег с помощта на дронове, за да нарушат руската логистика и да предотвратят настъплението на противника.

"Вярваме, че фокусирането на нашата подкрепа върху фронта и свързаните с него удари със среден обсег е най-ефективният начин да се осигури отбраната на Украйна и по този начин да се създадат условия за край на войната“, заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ.

В същото време той изрази съмнения относно ефективността на ударите с голям обсег, от които страда руското население.

"Нашата оценка е, че подобни удари не са били ефективни за прекратяване на войната и не допринасят за сдържане на руското настъпление на фронта“, каза Колби.

Според него ударите по гражданска инфраструктура, по-специално по съоръженията на руския Wildberries, биха могли дори да увеличат готовността на руското общество и Кремъл за ескалация.

"Това не означава, че Украйна трябва да бъде принудена да се бие с вързани ръце зад гърба. Но трябва ясно да разберем: нашата подкрепа трябва да бъде насочена към това да се гарантира, че Украйна може да държи фронтовата линия и, където е възможно, да печели територия“, подчерта той.