Омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец, чиято официална длъжност е формулирана като парламентарен комисар по човешките права, е обсъдил схема за бъдеща размяна на военнопленници между Киев и Москва с колегата си от Русия Яна Лантратова, предаде днес Укринформ, като се позова на публикация на Лубинец в приложението Телеграм.

Той е получил потвърждение от Лантратова, че размяната ще включва поне 1000 души.

Украйна и Русия планират голяма размяна на пленници

В началото тази седмица президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна и Русия обсъждат мащабна размяна на военнопленници, която може да обхване от 1000 до 1500 души.

“След като се появи информация за възможността за размяна, аз веднага се свързах с Яна Лантратова, за да обсъдим стъпките по този въпрос. В отговор получих потвърждение, че се имат предвид поне 1000 души. В същото време трябва да продължат усилията броят на хората (при тази размяна - бел. ред.) да е колкото се може по-голям", добави Лубинец.