Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че се надява решението за отпускането на заема от 45 милиарда евро на Европейския съюз да бъде прието "възможно най-скоро", за да бъдат осигурени средства за Украйна, която воюва вече пета година срещу Русия, предаде Франс прес.

"Наистина се надяваме предложението на Европейската комисия, целящо да осигури средства за войната в Украйна през следващата година, както и да покрие бюджетния ѝ дефицит, да бъде прието възможно най-скоро", написа Зеленски в социалните мрежи.

Европейската комисия предложи днес държавите от ЕС да осигурят на Украйна нов заем от 45 милиарда евро за следващата година, който да бъде изплатен от Киев, ако Русия осигури обезщетение за нанесените от войната вреди.