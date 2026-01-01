33-годишен мъж, обвинен за палежа на два автомобила в Дупница, се е укривал от полицията, а два дни преди инцидента отправил закана чрез видео в TikTok.

Това става ясно от мотивите на съда, който му наложи най-тежката мярка - постоянен арест.

Мъжът е обвинен, че на 15 ноември през нощта е запалил два автомобила в квартал „Гиздова махала“. След палежа той се укрил и не бил открит на адреса, на който пребивавал, поради което бил обявен за издирване.

Запалиха коли в Дупница

Впоследствие обвиняемият сам се предал в полицията в Дупница, където признал пред служител, че е запалил автомобилите. Той потвърдил това и в обясненията си в рамките на наказателното производство.

Заплашвал пострадалите, публикувал и видео в TikTok

Според данните по делото между обвиняемия и пострадалите, както и техните близки, от дълго време съществували сериозни конфликти.

Мъжът многократно ги заплашвал, че ще ги запали. Само два дни преди палежа той отправил закана и чрез видео в социалната мрежа TikTok, става ясно от мотивите на съдия Маргарита Алексиева.

Съдът го остави в ареста

Районният съд в Дупница уважи искането на прокуратурата за постоянно задържане на обвиняемия. Според магистратите събраните до момента доказателства дават основание за обосновано подозрение за съпричастността му към престъплението.

Съдът приема, че съществува реална опасност мъжът да се укрие или да извърши друго престъпление. 33-годишният е осъждан многократно за престъпления против собствеността, като е изтърпявал и ефективни наказания лишаване от свобода.

Според съда предишните му осъждания, конфликтите с пострадалите и поведението му след палежа обосновават необходимостта от най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на Районния съд в Дупница подлежи на обжалване или протест в тридневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил.