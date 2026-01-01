Испанският съд прие за разглеждане жалбата срещу световноизвестния певец Хулио Иглесиас, обвинен от две свои бивши служителки в сексуално насилие и посегателства срещу личната им неприкосновеност. Съдия от Националния съд в Испания разпореди започването на наказателно разследване по случая.

Двете жени твърдят, че са били подложени на сексуален тормоз, физическо насилие и унизително отношение, докато са работили в имотите на 82-годишния певец в Доминиканската република и на Бахамите през 2021 г.

Според техните показания те са били подлагани на натиск за сексуални контакти, следени са били телефоните им и са им били налагани тежки условия на труд. Едната от жените е работила като домашна помощница, а другата – като физиотерапевт.

Първоначално през януари 2026 г. прокуратурата започна предварителна проверка по сигнала, но впоследствие прекрати производството с аргумента, че испанските съдилища нямат необходимата юрисдикция, тъй като предполагаемите престъпления са извършени извън страната.

През октомври прокуратурата промени позицията си и подкрепи възможността испанският съд да разгледа случая. На 18 ноември съдия Антонио Пиня прие жалбата и прецени, че свидетелствата на двете жени представляват достатъчно първоначални данни, за да започне наказателно разследване.

Съдът насрочи разпит на двете жалбоподателки за 3 февруари 2027 г. В рамките на производството ще бъдат разгледани твърденията за престъпления срещу сексуалната свобода, телесни повреди и унизително отношение.

Хулио Иглесиас категорично отрече обвиненията. След първоначалното им оповестяване той заяви, че никога не е упражнявал насилие, не е принуждавал и не е проявявал неуважение към нито една жена.