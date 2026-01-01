Испанският певец Хулио Иглесиас - световна суперзвезда от 70-те и 80-те години на миналия век, който е обвинен в сексуални престъпления, поиска отхвърляне на жалбата, подадени от две бивши негови служителки, преценявайки, че испанското правосъдие няма необходимата юрисдикция, според документ, представен от адвоката му, предаде АФП.

"Прокуратурата трябва да обяви, без допълнителни формалности, че испанската правосъдна система няма юрисдикция по отношение на твърденията, да прекрати незабавно предварителното разследване и да сложи край на медийната кампания, която нанася сериозна вреда на репутацията на 82-годишния певец", пише Хосе Антонио Чоклан в писмото до прокуратурата на Националния съд, с което АФП се запозна.

Две бивши служителки на Хулио Иглесиас са подали жалба в Испания на 5 януари, твърдейки, че са били жертви на сексуални посегателства и сексуален тормоз от негова страна. Според тях Иглесиас е злоупотребявал с властта си над свои служителки, често млади и в несигурно положение. Пред медиите, разкрили случая, едната от тях е описала деяния, които могат да бъдат квалифицирани като изнасилвания.

Адвокатът на певеца, който е изградил успеха си върху имиджа си на съблазнител, обяснява, че "предполагаемите деяния са се случили между януари и октомври 2021 г. в резиденциите, които Иглесиас притежава в Доминиканската република и на Бахамите, а не в Испания", и че тъжителките не са испанки и не живеят в Испания.

Адвокатът обяснява също, че според него престъпленията трябва да бъдат "разследвани на мястото на извършването им", и в случай, че това не е възможно, тогава "евентуално биха могли да бъдат разследвани в Испания".

Испанската прокуратура не може да "си присвоява едностранно правомощието да стане универсална, както и испанските съдилища, и не е възможно на жертвата да се предостави правото да избере най-удобната за нея юрисдикция", пише той.

Организациите Women's Link Worldwide и Amnesty International, които подкрепят двете ищци, обясняват, че жалбата е била подадена в Испания, защото законодателството там е по-благоприятно за този тип дела.

Тъжителките скоро ще бъдат изслушани от испанската съдебна система, която им е "предоставила статут на защитени свидетели", според тези организации.

Роден през 1943 г., Хулио Иглесиас, изпълнител на Je n'ai pas change, Pauvres diables (Vous les femmes), Manuela и Viens m'embrasser, започва кариерата си през 70-те години на миналия век. Той е латино певецът - и безспорно испанецът, с най-много продадени албуми и най-голям успех в света, отбелязва АФП.

Преди броени дни Хулио Иглесиас отхвърли и определи като "абсолютно неверни" обвиненията в сексуален тормоз, отправени от двете жени.