Властите в Абу Даби обявиха, че е избухнал пожар в промишлен обект в столицата на Обединените арабски емирства след атака с дрон, предаде Ройтерс, като се позова на държавни медии.

Властите добавиха, че няма пострадали. В промишления комплекс се помещават съоръжения на Националната петролна компания на Абу Даби, които имат капацитет да преработват до 922 000 барела петрол на ден, и той е централна точка за захранването на редица производства, включително големи химически предприятия, заводи за производство на торове и промишлени газови инсталации.

Регионът на Персийския залив е сцена на множество нападения срещу ключова петролна инфраструктура. На **2 март** например, атака с дрон срещу мащабната рафинерия в Рас Танура, Саудитска Арабия, доведе до преустановяване на част от операциите след пожар в комплекса. При по-късен инцидент, саудитските власти прехванаха дрон, предотвратявайки щети.Регистрирана е и дронна атака срещу фабриката за преработка на петрол на държавната компания „Бапко Енерджис" в Бахрейн, при която бяха ранени 32 цивилни. В пряк отговор на атаката, „Бапко Енерджис" **обяви форсмажорни обстоятелства**, но увери, че доставките за пазара на Бахрейн ще продължат без прекъсване благодарение на планове за действие при извънредни ситуации. Това е ясен институционален отговор за стабилизиране на пазара. Напрежението в Обединените арабски емирства също не е ново. Системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ многократно са **реагирали на ракетни заплахи** на фона на ирански ответни удари. Един от тези инциденти беше смъртоносна атака срещу ОАЕ, при която загина един цивилен в Абу Даби. Жителите на Абу Даби и Дубай нееднократно са съобщавали за експлозии и ракети в небето. Тези събития са индикатор за рисковете за сигурността и икономическата стабилност, пряко засягащи глобалните енергийни пазари. Всяко такова събитие трябва да бъде разглеждано в по-широк контекст. Атаките срещу петролни съоръжения имат преки последици за цените на енергията, застрахователните премии и инвестиционния климат.