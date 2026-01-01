Жители на столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби съобщиха, че са чули серия от силни експлозии, след като системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства са реагирали на ракетна заплаха на фона на продължаващата кампания за ответни удари на Иран в района на Персийския залив.

„Системите за противовъздушна отбрана в момента реагират на ракетна заплаха“, написа в платформата X Националният орган за управление на извънредни ситуации, кризи и бедствия.

Жители на Абу Даби разказват, че са чули множество мощни експлозии.