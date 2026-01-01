Трима мъже са обвинени за трафик на мигранти, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Те са задържани за до 72 часа. Установени са общо 10 души, съпричастни към престъпната дейност.

В дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в ГДГП е постъпила информация за изграден канал за незаконна миграция. Според данните става въпрос за българи и чужди граждани, които подпомагат чужденци незаконно да преминават и пребивават в страната ни. Организираната престъпна група е имала строга йерархична структура.

На четвърти март гранични полицаи са провели операция в района на българо-турската граница. Под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол са претърсени няколко адреса и два автомобила. Иззети са мобилни телефони, сим карти на различни оператори, преносими компютри, неистински регистрационни табели за МПС, множество документи, текстилна маска, газов пистолет калибър девет мм, както и 39 боеприпаса.

Работата по случая продължава.

Директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов съобщи в края на миналата година, че през 2025 г. има 70% снижение на мигрантския натиск, огромен ръст на разкритите престъпления, свързани с контрабанда, рекорден брой на разбитите престъпни групи, свързани с трафик на мигранти и др.