Мъж на 58 години от Ботевград е загинал, след като е блъснат от товарен автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за инцидент с пешеходец в двора на фирма в индустриалната зона на града е получен в 8:15 ч. в Районното управление. На място е установено, че при движение на заден ход товарен автомобил е ударил работник на фирмата. Пострадалият 58-годишен мъж е починал в линейката на път за столична болница.

По случая е образувано следствено дело.

В края на миналата година две възрастни жени бяха блъснати в Самоков при извършване на маневра на заден ход.