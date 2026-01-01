Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов връчи днес награди на победителите от тазгодишното издание на фестивала „Джамала“, който се състоя на 7 и 8 февруари в града, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Атанасов изказа огромна благодарност на участниците, с чиято помощ фестивалът се е превърнал в голям празник за жителите на общината и за гостите на града, както и за това, че в тяхно лице се пазят и съхраняват българските традиции, обичаи и фолклор.

Маскараден фестивал „Джамала“ идва за първи път в Кюстендил - пищен и огласян от звън на чанове

Огнян Атанасов посочи, че е направена голяма фотосесия, от която ще бъде изработен и специален календар, посветен на националния маскараден фестивал. Награди за победителите днес връчиха и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов и председателят на кюстендилското читалище „Братство“ Иван Андонов, който беше съорганизатор на фестивала. Над 20 са наградените участници във фестивала през тази година, като призьорите бяха обявени в началото на февруари.

Паричните награди са преведени на победителите, каза Огнян Атанасов. Присъстващите на церемонията днес получиха своите плакети, фотоси и предметни награди – кукерски маски, изработени от майстори от Кюстендилско.