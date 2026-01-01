Около 98 на сто от жалбите за завишени сметки за ток, които са внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), са от клиенти, използващи електроенергията за отопление и то главно с климатици. Това каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в парламента по темата. Изслушването е по искане на „Възраждане“.

Младеновски посочи, че броят на жалбите към момента значително надвишава общия брой, който получава комисията на година. Всеки ден получаваме по 200 жалби, отбеляза той и допълни, че проверката на КЕВР още не е приключила заради големия брой оплаквания. По думите му към момента комисията работи по над 4600 жалби, като от тях са анализирани 2548.

Нашите анализи започнаха в 5 направления - първо дали правилно са приложени цените, защото цената на тока не е променяна от 1 юли 2025 г. насам. До момента не са констатирани нарушения по това направление, обясни Младеновски. Второто направление, по което КЕВР е извършила бърза проверка, е по отношение на продължителността на отчетния период, който трябва е до 31 дни и в тази връзка не са открити нарушения, допълни той.

Следващото направление е дали правилно са превалутирани сметките, като и в това отношение проверките не са показали отклонения.

Друго поле, върху което се съсредоточи проверката, е анализ на закупените количества енергия от Българската независима енергийна борса. От тях се вижда, че предвид необичайната динамика на температурните колебания имаме по-топъл ноември от 2024 г. и по-студен декември. Това, което установихме от закупените количества, е, че снабдителите са купили близо 40 на сто повече енергия на месечна база в края на годината и те са предоставили тази енергия на клиентите си, поясни Младеновски.