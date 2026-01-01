Парламентът излезе в почивка, за да могат депутатите от „Възраждане“ да присъстват на погребението на своя колега Славчо Крумов.

Почивката беше поискана от заместник-председателя на групата на „Възраждане“ Петър Петров. Той каза, че депутатите от „Възраждане“ ще присъстват на погребението на Славчо Крумов в 12:30 часа и им трябват 20 минути, за да се придвижат. Той поиска 30 минути почивка от името на парламентарна група, колкото позволява правилникът, и след това заседанието да не започне веднага, а след един час, за да могат да се върнат.

Почина депутатът от „Възраждане“ Славчо Крумов

Председателстващият заседанието Костадин Ангелов даде 30 минути почивка и отново изрази съболезнования на близките на Славчо Крумов.

След възобновяване на заседанието беше поискана още една почивка от 30 минути от парламентарната група на „Има такъв народ“. Костадин Ангелов обяви още 15 минути почивка.

Вчера заседанието на парламента започна с едноминутно мълчание в памет на депутата от „Възраждане“ Славчо Крумов.