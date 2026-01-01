Испанското Министерство на отбраната обяви, че ще изпрати на „отбранителна“ мисия в Кипър, фрегата, чиято задача ще бъде да ескортира френския самолетоносач „Шарл де Гол“ и корабите на гръцките военноморски сили, след като британска военна база на острова беше ударена от дрон, предаде Франс прес.

Фрегатата „Кристобал Колон“ ще изпълнява задачи по „морска и противовъздушна отбрана“ и ще помага „за цялостната евакуация на цивилен персонал“, уточни Министерството в изявление, което бе оповестено в разгара на период на напрежение със САЩ заради отказа на Испания да им позволи да използват нейни бази срещу Иран, във войната, която Мадрид смята за нелегитимна.

Италианското Министерство на отбраната обяви, че Италия ще изпрати в следващите дни, заедно с други европейски държави, военноморски активи за защита на Кипър, след атаката с ирански дронове срещу британска база на острова, предаде Франс прес.

„Затова заедно с Испания, Франция и Нидерландия, ще изпратим в следващите дни военноморски активи за защита на Кипър“, обяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пред италианските депутати.