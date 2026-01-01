Летището в Брюксел съобщи, че на 12 март няма да се обслужват заминаващи полети заради предстоящата поредна национална стачка. Предвижда се участието в протестните действия на служителите по сигурността и по обработката на багажите да направи невъзможно обслужването на изходящите пътници на летище "Завентем", предава кор. на БТА Николай Желязков.

Очакваме сериозни затруднения в този ден, се отбелязва в съобщението. От летището уточняват, че са съгласували решението за спиране на заминаващите полети с авиокомпаниите и че вероятно ще бъдат засегнати и пристигащи полети. Допълва се, че още от 8 март са възможни прекъсвания в обществения транспорт. Засега няма съобщения какво се предвижда за летището в Шарльороа.

Белгийските синдикати свикаха новата стачка с искания, отправени още преди година при встъпването в длъжност на правителството на премиера Барт де Вевер. Заради намеренията за съкращения на бюджетните разходи и промени в условията за пенсиониране, миналата година в Белгия се състояха седем национални стачки и някои от тях продължиха повече от един ден.