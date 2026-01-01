Извънреден Съвет по сигурност към Министерски съвет ще бъде свикан днес, стана ясно от видео в профила на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което той разговаря със служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. Войната в Близкия Изток и американските самолети на летище "Васил Левски" ще са сред обсъжданите теми.

„Днес е много важен ден, предстои Съвет по сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО и която трябва да защитаваме, тъй като според мен това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция“, докладва Запрянов пред Борисов.

„Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България като достоен член на Алианса“, заяви пред лидера на ГЕРБ служебният министър на отбраната. Запрянов е единственият министър от редовното правителство, който остана и в служебната власт.

Като сложна определи международната обстановка Бойко Борисов. Той заяви, че има безпокойство в парламентарната група, което иска да разсее. „ГЕРБ се съгласихме за твоето участие в това правителство не като политическа, а като експертна фигура, като един натовски генерал, за да могат нашите евроатлантически партньори, колегите от НАТО, президентът Доналд Трамп, Николай Младенов, канцлерът Мерц и всички наши приятели, ключително и съседните ни държави – Турция, Гърция, Кипър, да знаят, че в лицето на ГЕРБ имат пълна подкрепа“, посочи Борисов.

По думите му председателят на НС Рая Назарян и бившият министър-председател Росен Желязков също ще присъстват на Съвета за сигурност при премиера.

„Изключително сериозно се отнасяме и се надявам той да има резултат, за да може правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да си поема цялата отговорност, в която ти, разбира се, имаш водеща роля и ние не я отричаме. Точно обратно. Разбира се, разтревожени сме от това, което се случва и особено нашите приятели Мохамед бин Салман, Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, Хамад Бин Халифа ал Тани и всички в региона, които понасят тези щети“, отбеляза още Борисов.

Той изрази надежда „този съвет да не се превръща в реклама и партийни битки за гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки, цените на горивата“.

Борисов даде за пример, че на Националния празник 3 март кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който е от ГЕРБ, е застанал до Румен Радев. „Точно в такива моменти така се прави национален празник, когато светът е във война“, изтъкна партийният лидер.

Той помоли Запрянов да напомни, че „още по-голямата заплаха е войната в Украйна“: „На двете ни граници, образно казано, от две посоки се води кръвопролитна война, която няма да свърши скоро. Може да се наложи в парламента да се взимат тежки решения. И затова не знам служебното правителство как си я мисли тази работа, но ако иска да има парламентарна подкрепа, трябва да се съсредоточи не само да изчегъртва всички служби в МВР. Даже и баретите, разбрах, че се сменили, те имат особено участие в изборите, областни управители, горски работници. Да правят каквото знаят, отговорността е тяхна. Но понеже по време на война би трябвало нацията да е най-консолидирана, а ние имаме две войни – повтарям, войната в Украйна е още по-опасна за България“.

Бившият министър-председател предупреди, че това, което става в Близки Изток, може да повлече куп-икономически последствия и че е важно гарантирането на веригата на доставки, „горива, резерви, спекула“.