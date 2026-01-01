Мъж почина след падане от високите етажи на сградата на Американския университет в България, която се намира в централната част на Благоевград. Той е преподавател в АУБ, съобщиха от висшето училище.

"С дълбока тъга съобщаваме, че преподавател от Американския университет в България е починал вследствие на инцидент в Благоевград", пишат от университета в съобщение до медиите. Оттам посочват, че в момента компетентните органи изясняват обстоятелствата около случилото се.

"В този труден момент мислите ни са с близките, колегите и студентите на покойния преподавател", написаха още от АУБ.

От университета отправиха призив да се подхожда с необходимата чувствителност и уважение към личното пространство на семейството и засегнатите близки.