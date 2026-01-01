САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента", който създадоха, след като американска подводница потопи ирански боен кораб край бреговете на Шри Ланка, предупреди днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

Фрегатата "ИРИС Дена" с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар - в международни води и без предупреждение - написа Арагчи в социалната платформа "Екс".

"САЩ горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха", посочи той.

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота, като при един от въздушните удари бе убит иранският Върховен лидер - аятолах Али Хаменей.

IRIS Dena беше фрегата клас Moudge в Южния флот на ВМС на Ислямска република Иран, кръстена на планината Дена. На 4 март 2026 г., по време на войната с Иран през 2026 г., тя беше потопена от подводница на ВМС на Съединените щати в международни води близо до южното крайбрежие на Шри Ланка.

Атаката срещу „ИРИС Дена“, което според Арагчи е извършено "в международни води и без предупреждение", представлява директна ескалация, за която Техеран обещава ответни действия. Всички тези събития, от бомбардировките през юни до настоящото потапяне на военен кораб, очертават сложна и опасна картина на междудържавни конфликти.