За разкрита кражба на автомобил съобщиха от Областната дирекция на МРВ в Русе.

В участък „Червена вода“ бе получен сигнал за противозаконно отнемане на лек автомобил „Рено 19“, паркиран пред частен дом в с. Ново село. Автомобилът не е бил заключен, а контактният ключ оставен в купето.

На следващата сутрин превозното средство е установено катастрофирало в частен имот в същото населено място.

Нанесените щети са на стойност около 2000 лева. В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия полицейските служители са установили като извършител на посегателството – 33-годишен мъж от същото село, известен на правораздавателните институции, който не притежава свидетелство за управление на МПС.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.