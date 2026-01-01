Има информация за извършено ракетно нападение срещу натовска държава. Правителството на Турция и НАТО потвърдиха за изстреляна балистична ракета от Иран в посока Турция, която е унищожена от силите на Алианса. Това нападение не е провокирано с нищо и показва, че иранският режим не се съобразяват с това кои участват и кои не във военната операция. Изстрелването на ракета към страна-членка на НАТО е опасна ескалация. Това каза пред медиите служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

Стратегически командващ направи изявление преди няколко дни и обяви, че противоракетната отбрана на Алианса е в готовност да отрази всякаква атака към теритотията на Алианса и това се случи. Ракетата е унищожена от противоракетните сили на Алианса. Готовността на противоракетните сили ще се поддържат на високо ниво и ще се вземат всички мерки за защита на територията на страните, които са членки на НАТО, обясни министърът.

Той информира, че във връзка с тази усложнената ситуация днес от 13:00 ч. министър Запрянов е провел съвещание с ръководния военен състав, с щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Съвместното командване на силите, Военновъздушните сили, службите "Военна информация" и "Военна полиция", с представителите на Министерството на външните работи, на което е направена оценка на рисковете и степента на готовност на въоръжените сили да се справят в коалиционен мащаб с подобни заплахи и действия, както и промяна на готовността на някои от формированията, които имат задачи основно в противовъздушната отбрана на страната.

В момента се изготвя доклад, който ще бъде представен на министър-председателя за Съвет по сигурността, който той ще насрочи. Това вече обявление ще го научите от министър-председателя, на което заседание на Съвета по сигурността, на базата на този доклад, ние ще направим конкретни предложения, които имат за цел преди всичко гарантирането на мира, спокойствието на гражданите и защитата на нашата територия.

Алиансът няма да се огъне, плановите мероприятия ще продължат да се провеждат, по цялата територия на Алианса се провеждат обучения на НАТО. Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на отбранителните способности на Алианса, по засиленото предно присъствие по Източния фланг, посочи той.

Алиансът е единственият и най-сигурен гарант за защита на нашата територия, категоричен е Запрянов.