Разследват сигнал за побой и причиняване на средна телесна повреда, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

Случаят е от неделя, когато малко преди полунощ в полицията е получен сигнал за мъж, пострадал при побой на адрес в Русе. На място е изпратен полицейски екип, който е установил 45-годишен мъж с травми.

По негови данни нападението било извършено от двама мъже.

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в Русе с различни травми, между които и фрактури. По случая е започнато разследване като е образувано досъдебно.