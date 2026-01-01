61-годишен мъж е задържан в Районното управление в Троян за причинена телесна повреда на 51-годишен мъж, криминално проявен жител на Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Случаят е от 2 март, когато около 18.30 ч. е получен сигнал за възникнал конфликт между двамата мъже в района на пазара, на ул. „Васил Левски“ в града.

По време на конфликта по-възрастният с помощта на джобна ножка е нанесъл порезна рана в областта на ухото на опонента си.

След пристигане на полицейски екип на мястото на произшествието 61-годишният е задържан, а пострадалият е прегледан в болница и свободен за домашно лечение.

Случаят е докладван на дежурен прокурор от Районната прокуратура в Ловеч и е образувано досъдебно производство.