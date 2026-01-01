Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“, съобщават от централната банка на страницата си в интернет.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор.

Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“, прието на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на България, чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 13, ал. 2 от Закона за БНБ, се посочва в съобщението.

До процедурата се стигна, след като доскорошният подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“, Андрей Гюров подаде оставка от поста и стана служебен премиер.

Парламентът вече прие процедурните правила за избор на подуправител на БНБ.