Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки потенциален наследник на иранския върховен лидер Али Хаменей би бил "мишена", обречена на ликвидиране, предаде Франс прес.

"Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислено цел за елиминация", заяви Кац.

"Премиерът (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) и аз наредихме лично на въоръжените сили да се подготвят да действат с всички средства за изпълнението на тази мисия", добави той.

Според една иранска и три чуждестранни медии за Върховен лидер на Иран вече е избран вторият син на покойния Али Хаменей - Моджтаба.

Мождтаба е бил посочен за приемник на поста на аятолаха още преди една година от баща си. В последните дни се появиха информации, че е бил убит, но после иранската агенция "Мехр" написа, че той е жив и здрав след атентата, при който загинаха Али Хаменей и неговата съпруга.