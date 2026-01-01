Държавният департамент на САЩ разреши на част от персонала на посолството си в Кипър, която не е нужна за поддържане на основните функции на мисията, да напусне страната, съобщи кипърската новинарска агенция КНА.

Като причина за решението се изтъкват смущенията на полетите от региона заради бойните действия между САЩ и Иран, както и ударът с дрон срещу британската военна база Акротири на острова в нощта срещу понеделник.

САЩ разрешиха частична евакуация от посолството им в Израел

Решението за напускането на част от персонала е обявено в актуализирана препоръка за пътуванията в Кипър, в която равнището на опасност е повишено до трето и американските граждани се съветват да преразгледат плановете си за пътуване в страната „заради опасността от военен сблъсък“. В препоръката се обръща внимание и на „ограничената подкрепа“, която американското посолство в Кипър може да окаже на територията, контролирана от турскокипърските власти.