Експлозии отекнаха днес в Доха, Абу Даби и Дубай, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието и други очевидци.

Взрив и ракети над Дубай след иранска атака срещу ОАЕ

Това стана в момент, когато Иран продължава ударите си в Персийския залив в отговор на американските и израелските атаки.

Ракета порази хотел на дубайския остров Палм Джумейра (ВИДЕО)

Журналисти на АФП чуха силни експлозии в катарската столица и в Дубай, докато жители на Абу Даби съобщиха за агенцията, че са чули взривове в столицата на ОАЕ.