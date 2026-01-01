Шипка е място за чутовен подвиг и крепост на българската памет - тя е неподвластна на злободневие, разделение и омраза. Този връх и Орлово гнездо сложиха печата на историята върху съдбата на целия ни народ и на всеки един от нас. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в словото си на връх Шипка, където стотици българи се събраха да отдадат почит пред паметта и героизма на опълченците и воините, загинали за свободата на България.

Държавният глава отбеляза, че Националният празник е повод да си припомним за многовековната ни история и страниците от нея, които ни обединяват и в които четем за зараждащата се държавност и държава, възкръснали от забвението и мъченичеството. “За България, изправила снага от великия дух на Българското възраждане, от огньовете на въстанието. Дала най-страшния завет на своите синове и дъщери – свобода или смърт”, посочи Илияна Йотова. Тя заяви, че доблестта на българските опълченци и руските воини не може да се забравя, а българската памет трябва да се предава на деца и внуци. “Имаме нужда да говорим за своето с обич, на висок глас, а днес от този висок връх да се чува ”ние, нас, българи”. Да виждаме блясъка в очите на децата си, които са усетили дълбокия корен на своята история”, заяви Илияна Йотова.

Президентство

Президентът посочи, че събитията на връх Шипка ни учат, че всеки може да бъде свободен вътре в себе си, учат ни на вяра, на любов към Отечеството - тогава саможертвата не е гибел, а е безсмъртие.

Пред връх Шипка, който преди 148 години се записа завинаги в българската памет и съзнание, времето е безсилно. С още по-голяма сила блести нашето поклонение и признателност за чутовния подвиг и храброст на доблестните руски воини и на българското опълчение, заяви президентът. Тя припомни възторга на чуждестранни кореспонденти, които преди 148 години са описали възродилата се памет на Крум, на Симеон и на Самуил, и с възхищение заявят, че българският народ заслужава не друго, а своята съвършена свобода.

На връх Шипка президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на представителните части на Българската армия и отдаде почит пред Паметника на свободата.