Всички лицензирани спортни федерации имат възможност да споделят какво е състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на българския спорт, това съобщиха от правителствената пресслужба.

По предложение на Димитър Бербатов - съветник на министър-председателя Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, днес беше изпратена стратегическа анкета до всички федерации. Това е първият етап от мащабната инициатива на правителството за диалог със спортната общественост.

Димитър Бербатов официално стана съветник на премиера Гюров (СНИМКИ/ВИДЕО)

Очаквам да се събере изчерпателна и актуална информация за федерациите и клубовете, които развиват спорта в България, отбеляза Димитър Бербатов. Според него след като данните бъдат събрани и анализирани, ще може успешно да бъде създадена стабилна рамка, въз основа на която следващото редовно правителство да изгради реалистична дългосрочна стратегия в подкрепа на младежта и спорта.