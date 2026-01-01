През последните дни полицията реагира на три отделни сигнала за домашно насилие в Правец, Своге и Етрополе.

Около 18.15 часа на 28 февруари жителка на Правец съобщила в полицията, че бившият й съпруг, с когото съжителства, е отправил към нея закани и заплахи с нож. На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Правец. 66-годишният мъж е задържан. Иззет е законно притежаван от него газов пистолет. По случая е образувано досъдебно производство.

Три сигнала за домашно насилие в Ловешко само за уикенд

Около 15.35 часа на 1 март в РУ-Своге постъпил сигнал за чути викове за помощ от апартамент в града. Пред изпратените на адреса полицейски служители жена заявила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, й е нанесъл удари с ръка по главата и я е стискал за врата. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 21.10 часа на 1 март жителка на Етрополе сигнализирала на тел. 112, че след възникнал скандал съпругът й я е ударил няколко пъти с ръка по главата. На адреса веднага били изпратени полицейски служители. Те изяснили, че и двамата съпрузи са осъществили домашно насилие един спрямо друг. По лицето на мъжа били установени следи от одраскване. След медицински преглед двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Темата за домашното насилие остава значимо предизвикателство в българското общество, като институциите продължават да реагират на множество сигнали в цялата страна. Анализът на събитията от последните месеци показва устойчива тенденция на необходимост от прилагане на съществуващите законови мерки и полицейски действия