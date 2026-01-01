Разследват агресия на пътя между шофьори във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 февруари след скандал между водачи на пътя Долна Оряховица-село Драганово.

Агресия на пътя: Шофьори се сбиха във Велико Търново

Единият водач е бил изпреварен от водача на друг автомобил, като при изпреварването е показал неприлични жестове.

След кратко преследване единият водач принудил другият да спре автомобила, той обаче се опитал да го заобиколи, за да избегне разпрата в резултат на което е бил нанесен удар с ръка върху страничното огледало и го чупи.