Африканска цъфтяща ванилия за първи път е показана в изложбата на орхидеи, която представя Ботаническата градина на БАН.

Африканската ванилия е роднина с ядливата ванилия, която дава шушулки и се използва като подправка, разказа Диана Венкова – биолог ботаник от Ботаническата градина. Цветът на африканската ванилия е кремавобял и тя, като всички ванилии, по-рядко цъфти извън естествената си среда, за първи път я показваме в цъфтеж за широката публика, обясни тя.

За втори път в Ботаническата градина имаме цъфтеж на Африканската ванилия, каза ботаникът. Тя отбеляза любопитния факт, че ванилията, която използваме в кухнята, също е вид орхидея, но е "южноамериканка" по произход. Тя също може да бъде видяна в Ботаническата градина на БАН.

Изложбата е посветена на тропическите орхидеи от различни части на света – Азия, Африка и Америка. Колекцията на българската Ботаническа градина на БАН включва над 800 вида орхидеи и в рамките на девет дни посетителите могат да разгледат много редки и ценни видове. Показани са и орхидеи, наследени от Царската ботаническа градина, запазени от градинарите през годините – „Пантофка“ от Южна Америка и видове от рода „Катлея“ и „Ванда“. Те нямат цена, за нас са безценни и едно живо богатство в нашите колекции, коментира Диана Венкова.

Тя разказа, че има колекционери на орхидеи, които, освен че са редовни посетители на Ботаническата градина, помагат, като даряват и редки и интересни видове цветя.

В този сезон много от ботаническите градини по света правят изложби на цъфтящите орхидеи. В момента например има изложба в Ботаническата градина „Кю Гардън“ в Лондон, посветена на китайските орхидеи. И ние сме се постарали да се включим в световните експозиции, коментира Диана Венкова.

Над 26 хиляди вида орхидеи има по света. В България има над 70 вида диворастящи орхидеи от 22 рода. Всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Като около половината са редки, застрашени и включени в Червения списък на България.

Салеповите (орхидеи) са най-голямото растително семейство в света. Те са най-многобройни в колекциите на Ботаническата градина на БАН. Сега в нея цъфтят дендробиуми, цимбидиуми, катлеи и други интересни орхидеи. Цъфтят също азалии, камелии, атриуми, стрелиции и други тропически растения.

Ботаническата градина на БАН ще бъде отворена за посетители всеки ден от 10:00 до 17:00 часа до 8 март, включително на празничния 3 март. Всеки може да получи съвети за отглеждане на орхидеите, а който желае, ще може да си купи и млади растения.