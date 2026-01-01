Вчера следобед, 1 март, планински спасители са оказали помощ на туристи заради заледени пътеки в района на Боянския водопад във Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Български Червен кръст.

Туристите са подценили състоянието на пътеките, които в момента са силно заледени. Спасители от планинската служба на Алеко са им оказали съдействие и са ги извели безопасно от трудния район.

От ПСС на БЧК предупредиха, че пътеката е стръмна и заледена, което създава сериозни рискове за туристите, особено при липса на подходяща екипировка.

Спасиха чужденци край Боянския водопад, тръгнали без екипировка

В друг случай спасители от Разлог са помогнали на турист в района на Семково, в Рила, който не се е почувствал добре. Човекът е бил свален надолу с помощта на планинските спасители.

По данни на ПСС днес в планините времето е слънчево и тихо, като на места духа слаб вятър. Температурите са около нулата до минус три градуса и условията за туризъм са добри. Съоръженията в курортите работят.

От Планинската спасителна служба напомнят, че въпреки добрите метеорологични условия има опасност от лавини и призовават туристите да бъдат внимателни и да не подценяват зимната обстановка в планините.