Планинската спасителна служба е оказала помощ на трима чуждестранни туристи в района на Боянския водопад, съобщиха от ПСС към Българския Червен кръст. Сигналът е подаден около 20:00 ч. на 21 януари. Туристите са били без подходяща зимна екипировка и без планинска застраховка. Софийският отряд на ПСС им е съдействал да слязат по пътеката, като им е предоставил туристически котки.



Условията за туризъм в планините са лоши, информират още от ПСС. Времето е облачно и мъгливо, със снежна покривка около 15 сантиметра. На места духа слаб вятър.



Съоръженията по курортите работят.



По данни на Националния институт по метеорология и хидрология в планините днес ще бъде предимно облачно, ветровито и със снеговалежи. Значителни валежи се очакват в Рило-родопската област и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад, а около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около минус 2 градуса.