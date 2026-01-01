Януарските студ и сняг и днес създадоха предизвикателства по пътищата у нас. В планината пък имаше бедставщи туристи, за щастие - бяха спасени. От Пътната агенция уверяват обаче, че като цяло обстановката е спокойна.

Проходът Троян-Кърнаре е затворен за всички видове моторни превозни средства, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Според прогнозата за времето в планините днес ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Спасиха чужденци край Боянския водопад, тръгнали без екипировка

Обилен снеговалеж усложни тази нощ пътната обстановка в Смолянска област, предаде БНТ. Около 10 сантиметра снежна покривка се натрупа в областния град, а по-високите части на Родопите новият сняг е около 20 сантиметра. Затворени за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета са проходите Превала, Рожен и Печинско, както и пътищата Девин - Кричим и Батак - Доспат.

От ПСС предупреждават също за лоши условия за туризъм в планините. Времето е облачно и мъгливо, със снежна покривка около 15 сантиметра. На места има слаб вятър, посочиха от ПСС. Съоръженията по курортите работят.

За изминалото денонощие Планинската служба е помогнала на трима чуждестранни туристи в района до Боянския водопад. Сигналът е подаден около 20:00 ч. вчера. Туристите са били без подходяща зимна екипировка и без планинска застраховка. Софийският отряд на ПСС им е оказал помощ с помощта на туристически котки, с които да слязат по пътеката.

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 6:00 ч. днес.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем – Ксанти“ преминават леки коли и товарни автомобили до 3,5 тона. Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи в района на Златоград, Маказа и Ивайловград. На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.

475 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени и проходими при зимни условия. Сняг в момента вали в областите Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Пазарджик и Шумен, като дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица и през проходите „Превала“ и „Троянски“.

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.