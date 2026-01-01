Събранието на експертите в Иран е избрал Моджтаба Хаменей - син на покойния аятолах Али Хаменей, за нов върховен лидер на Ислямската република, съобщават международни медии, цитирайки опозиционни източници в страната.

Изборът на Хаменей – духовник с традиционно влияние в консервативните среди – става след смъртта на баща му, който управляваше страната близо 37 години и беше убит при военни удари.

Решението е взето от Ислямския съвет на експертите и според съобщенията е под силното влияние на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, въпреки че официално от тeхеранските власти още няма потвърждение.

Междувременно Върховен съвет за временно управление на Иран, съставен от президента Масуд Пезешкиан, твърдолинейният ръководител на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и висшият духовник Алиреза Арафи, ръководи страната през най-голямата криза от десетилетия. Външният министър Абас Арагчи заяви в неделя, че нов върховен лидер ще бъде избран в началото на тази седмица.

Върховният лидер се назначава от 88-членна комисия, наречена Събрание на експертите, която по закон трябва бързо да посочи наследник. Панелът се състои от духовници, избирани пряко от народа, след като кандидатурите им бъдат одобрени от Съвета на пазителите - конституционният надзорен орган на Иран.

Хаменей имаше значително влияние и върху двата духовни органа, което означава, че същото се очаква и от следващия лидер.

Очаквайте подробности!