В навечерието на Националния празник на България - 3-и март, “Като две капки вода” подари на зрителите на NOVA вечер на българската музика. Звездните участници се превъплътиха в образите на емблематични български изпълнители и неведнъж изправиха публиката на крака.

Победата в българския лайв отиде при Иво Димчев. Представянето му като легендарния Емил Димитров предизвика истински фурор и събра най-много точки след гласуване на журито, менторите, останали участници и вота на зрителите в приложението NOVA PLAY. След изпълнението на “Моя страна, моя България” и дългите аплодисмени на крака от всички Хилда Казасян развълнувано каза: “Ти за мен си абсолютно явление. Влизаш в душата на този, когото имитираш, и ставаш него. Такова нещо не съм виждала 13 години тук. Абсолютна чистота на имитацията.”

Специалната празнична вечер бе открита от Пламена, която влезе в обувките на неповторимата Маргарита Хранова с баладата “Далечна песен”. След нея обичаните водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха на сцената Симона, която се превъплъти в образа на незабравимата Ваня Костова. Емилия слезе от асансьора като примата на българската естрада Лили Иванова и разчувства всички със своето изпълнение на “За тебе бях”. Борис на свой ред създаде истински празник на сцената с представянето на вечния хит “Рожден ден” в образа на Веселин Маринов. Той получи похвала за имитацията си от самия него.

Даниел Пеев-Дънди влезе в първия си женски образ на народната певица Мария Кехайова и получи личен комплимент от нея за представянето на песента “Заспал Гочо под салкъм”. Весела Бабинова впечатли с баладата “Обичам те” в обувките на невероятната Силвия Кацарова и също бе аплодирана лично от певицата, която преживя изпълнението от първия ред. Виктор обу високите токчета на поп фолк иконата Ивана и направи лудо парти с хита “Празник всеки ден”. Вечерта завърши емоционално с Алекс Раева, която се появи под прожекторите като непрежалимата Катя Филипова и изпълни “Незабрава”.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Весела Бабинова да бъде Ан Хатауей, Борис да изпълни песен на Ерос Рамацоти, Пламена да имитира System of a Down, Симона да се превъплъти в Ричи Валенс, Дънди да сложи костюма на Петър Чернев, Виктор да влезе в света на Village People, Емилия да пее като Бинка Добрева, Алекс Раева да бъде Тейлър Дейн, а победителят Иво Димчев да се превърне в Миле Китич. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от четвъртата вечер? – разберете следващия понеделник, 9-и март, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (05.03) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Иво Димчев. Ексцентричният артист ще сподели пред Борислав Захариев - Боби Турбото за емоцията да си на сцената на “Като две капки вода” след като си пял по целия свят. Ще разкаже лични истории от живота си, като няма да избяга от култово си чувство за хумор.

