Туристите, които не могат да отпътуват заради обстановката в Близкия Изток, не трябва да плащат за удължаване на престоя си в съответното място за настаняване – това гласи документ на Департамента по икономика и туризъм на Абу Даби, за който съобщи върховният представител на Съвета за мир в Газа и бивш външен министър Николай Младенов.

Уточняването идва след редица оплаквания от български туристи, че хотелът не признава обстоятелството, че не могат да се приберат в родината.

По думите на Младенов хората, които са блокирани в Абу Даби, не трябва да плащат за хотелския си престой, ако е настъпила датата за отпътуване, докато обстановката не се нормализира и има самолетни полети.

Под публикацията българи споделят, че в хотелите са им обещали да им върнат взетите допълнително пари.

Подобна инициатива е предприел и съответният департамент в Дубай. "Ако сте на дата за check-out, но не можете да заминете заради отменените полети и затвореното въздушно пространство, хотелът трябва да ви позволи да удължите престоя при същите условия като оригиналната резервация. Ако не можете да покриете разходите за удължаването, а хотелът уведомява DET (департамента) незабавно, и държавата се намесва. Това е в синхрон с

националното решение на General Civil Aviation Authority (GCAA): ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници – туристи, транзитни пътници, всички! Вече са подпомогнати над 20 000 души, поставени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби DCT директно поема сметките за допълнителните нощувки, а в Дубай през DET“, обяснява Николай Младенов.

Той съветва още, ако сънародниците ни имат близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията (#Etihad, #Emirates). „Официалните канали са ключът, не се доверявайте и не разпространявайте слухове“, завършва публикацията на Младенов.