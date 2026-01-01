103 800 недекларирани евро установиха при проверка в района на граничния преход при Дунав мост-Русе.

На 28 феруари екип спира, влизащ в страната товарен автомобил, пътуващ от Холандия за Турция.

Водачът на автомобила декларирал парични средства в размер на 20 000 евро, но при извършената щателна митническа проверка митническите инспектори установяват укрити във фабрични кухини три пакета с евробанкноти с обща стойност 103 800 евро.

Парите са иззети и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата. На 28 февруари турския гражданин е задържан за 72 часа.