Митничари задържаха на "Капитан Андреево" 41 400 британски лири и 33 050 евро, недекларирани при три отделни проверки.

Най-голямото количество недекларирана валута – 41 400 британски лири (с левова равностойност 47 407,14 евро), е открито при митническа проверка на влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът, турски гражданин, е представил документи за превоз на дизелови помпи от Великобритания през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна проверка, при която под пасажерската седалка в кабината са открити осем пакета с британски лири в различни купюри.

При друга проверка, извършена на 9 февруари, митническите служители са установили 18 050 недекларирани евро при личен преглед на шофьор на товарен автомобил, превозващ стока от Германия за Йордания. Паричните средства са били укрити във външния джоб на якето му.

По двата случая са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

Отделно, акт за административно нарушение по Валутния закон е съставен на друг турски гражданин за недекларирани 15 000 евро. Случаят е от 14 февруари 2026 г., когато при митническа проверка банкнотите са открити укрити в подлакътника между предните седалки на лекия автомобил, както и в джобовете на панталона на водача.

От Агенция „Митници“ напомнят, че пренасянето на парични средства над установените законови прагове подлежи на задължително деклариране при преминаване на държавната граница.