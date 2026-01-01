Ситуацията в община Гълъбово вече е спокойна. Това каза за БТА областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. Той допълни, че към настоящия момент в област Стара Загора няма затворени пътища, липса на електрозахранване в населени места и критични ситуации като прилив на води в никоя част на областта.

Маринов каза още, че през изминалите почивни дни са паднали големи количества дъжд. „От петък вечерта до ранните часове на неделния ден са паднали между 80-90 литра на квадратен метър дъжд в някои части на областта“, каза областният управител. Такива са били места в общините Раднево, Гълъбово и Опан, а в общините Стара Загора и Чирпан са се излели около 40 литра на квадратен метър.

Д-р Маринов каза, че поради падналия дъжд нивата на река Соколица са били критични. Вследствие на това в гълъбовското село Обручище имаше наводнени къщи и се наложи превантивното извеждане на техните обитатели от домовете им.

Държавата ще помогне на засегнатите в Хасковско, Ардино и Гълъбово, социални екипи тръгват на терен

Областният управител коментира, че днес започват огледите и комисии ще оценят щетите и ще започнат процедури за подпомагане на пострадалите. Д-р Маринов допълни, че напоителни дъждове е имало в цялата област.

БТА припомня, че по заповед на областния управител беше задействана системата BG-ALERT, a от община Гълъбово беше обявено частично бедствено положение, което се очаква да бъде отменено днес.

Днес ще бъде отменено частичното бедствено положение. Това съобщи за БТА заместник-кметът на община Гълъбово инж. Пламен Бараков. Той каза, че ситуацията, която беше наблюдавана през почивните дни с наводнения на отделни места, вече се нормализира.

Бараков допълни, че от максималното ниво на река Соколица, което беше регистрирано вчера, до 7:00 часа тази сутрин то е спаднало с един метър. „В 11 мазета на къщи в село Обручище извират подпочвени води, а през вчерашния ден отводнихме шест къщи в населеното място, които бяха с повърхностни води, които могат да се отводняват“, каза инж. Бараков.

Заместник-кметът уточни, че нивото на водата на река Сазлийка е спаднало с около 20 см, но опасността за обходния път Гълъбово – Свиленград остава и постоянно се наблюдава. „Съвместно с полицията сме направили организация на движението, ако се наложи и следим ситуацията“, каза още той.