Тази сутрин, 21 февруари, кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината.

Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Мразовит уикенд: Оранжев и жълт код за обилни валежи, сняг, поледици и силен вятър (КАРТА)

Вследствие на влошеното състояние на съоръжението мостът е станал непроходим, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Обявената мярка обхваща част от територията на общината и има за цел да гарантира сигурността и безопасността на населението в засегнатите райони.

Със заповед на кмета се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.

Община Гълъбово също обяви частично бедствено положение.

От общината обявиха, че се отменя честването на Трифон Зарезан в село Обручище.

Тази сутрин нивото на река Янтра във Велико Търново е 3,28 метра, съобщиха от общинската администрация.

За последния час има спад с 10 сантиметра. Пикът на повишаването засега е преминал и няма опасност от заливане на ниските части на града. 4,50 метра е рисковото ниво.