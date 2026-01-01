Само преди няколко дни над Сахара бушуваше мощна пясъчна буря. Тонове червеникав прах бяха издигнати в атмосферата и пренесени към Европа. Част от тях паднаха като сух прах или като т.нар. „кървав дъжд“, достигайки дори до Германия.

Сега най-голямата гореща пустиня в света преживява съвсем различно явление. В Сахара падна сняг – валеж, който се случва изключително рядко. Големи площи от земята побеляха, а снежната покривка създаде необичайна гледка сред пясъка и палмите.

Пустинята се превърна в сцена на рядко природно явление. Влажни въздушни маси, комбинирани със студен въздух на голяма надморска височина, донесоха снеговалежи в Северна Африка, включително в района около алжирския град Айн Сефра.

Температури под нулата в пустинята

Във вторник система с ниско атмосферно налягане се придвижи от Иберийския полуостров към Северна Африка, носейки по-влажен и значително по-студен въздух в региона. Комбинацията с по-студени въздушни маси във височина доведе до зимни условия – температури под нулата и снеговалеж.

Подобно явление се наблюдава много рядко – приблизително веднъж на десетилетие.

Защо в пустинята може да вали сняг

В сряда снеговалежи бяха регистрирани основно в Атласките планини и в други райони с по-голяма надморска височина, но снежни превалявания достигнаха и до части от пустинята.

Според weather.com ключова роля играят Атласките планини. Планинската верига, чиито върхове достигат над 4000 метра, разделя по-мекия средиземноморски климат от сухите райони на Сахара.

„Когато влажни въздушни маси се срещнат със студен въздух на по-голяма надморска височина, могат да се появят снеговалежи дори близо до пустинята“, посочва сайтът.

Необичайната комбинация от влага и студ превърна части от Сахара в краткотраен зимен пейзаж – рядка гледка за една от най-горещите области на планетата.

