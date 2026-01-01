Само преди няколко дни над Сахара бушуваше мощна пясъчна буря. Тонове червеникав прах бяха издигнати в атмосферата и пренесени към Европа. Част от тях паднаха като сух прах или като т.нар. „кървав дъжд“, достигайки дори до Германия.
Сега най-голямата гореща пустиня в света преживява съвсем различно явление. В Сахара падна сняг – валеж, който се случва изключително рядко. Големи площи от земята побеляха, а снежната покривка създаде необичайна гледка сред пясъка и палмите.
Пустинята се превърна в сцена на рядко природно явление. Влажни въздушни маси, комбинирани със студен въздух на голяма надморска височина, донесоха снеговалежи в Северна Африка, включително в района около алжирския град Айн Сефра.
As a result of the snowfall, the orange sand dunes in Algeria turned white, and the temperature in the city of Ain Sefra dropped below zero.
This is the seventh instance of snowfall in the last 40 years.
Температури под нулата в пустинята
Във вторник система с ниско атмосферно налягане се придвижи от Иберийския полуостров към Северна Африка, носейки по-влажен и значително по-студен въздух в региона. Комбинацията с по-студени въздушни маси във височина доведе до зимни условия – температури под нулата и снеговалеж.
Подобно явление се наблюдава много рядко – приблизително веднъж на десетилетие.
Snow has fallen in the Algerian part of the Sahara Desert — an extremely rare weather phenomenon for one of the hottest regions on the planet. Temperatures in the area dropped below freezing the day before.
Защо в пустинята може да вали сняг
В сряда снеговалежи бяха регистрирани основно в Атласките планини и в други райони с по-голяма надморска височина, но снежни превалявания достигнаха и до части от пустинята.
Според weather.com ключова роля играят Атласките планини. Планинската верига, чиито върхове достигат над 4000 метра, разделя по-мекия средиземноморски климат от сухите райони на Сахара.
„Когато влажни въздушни маси се срещнат със студен въздух на по-голяма надморска височина, могат да се появят снеговалежи дори близо до пустинята“, посочва сайтът.
Необичайната комбинация от влага и студ превърна части от Сахара в краткотраен зимен пейзаж – рядка гледка за една от най-горещите области на планетата.