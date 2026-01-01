На редовното си заседание в сряда Министерският съвет ще приеме изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление на Министерския съвет от 2000 г. Предстои министрите да определят председател на Съвета за административна реформа.

Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и председател на Националния съвет за хората с увреждания.

Ще бъде приета и Законодателна програма на Министерския съвет за периода май - юни 2026 г.