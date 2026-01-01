Общо 76% от магистратите в България притежават поне един апартамент, около 37% имат къща, а 38% са собственици на земеделски земи. Това показват данни от граждански мониторинг на Българския институт за правни инициативи (БИПИ), представени на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

Изследването обхваща имуществените декларации на 4162 магистрати, подадени пред Инспектората към Висшия съдебен съвет за периода 2016 – 2025 г.

По данни на социологическата агенция „Глобал Метрикс“ най-голямата част от апартаментите на магистратите се намират в София, докато най-малко имоти има в селата и в чужбина. Средната стойност на апартамент е малко над 178 хил. евро, а средната площ – 86 квадратни метра.

Къщите на магистратите са концентрирани основно в селата и малките населени места, като най-малък е делът им в столицата и извън страната. Според анализа 63% от средствата за покупка на имоти са лични, а 41% идват чрез банково финансиране.

Управителят на агенцията д-р Радостина Ангелова обясни, че оценката на имотите е направена по актуални пазарни цени според населеното място. По думите ѝ данните отразяват както кариерното развитие на магистратите, така и тяхната мобилност – покупките са концентрирани в по-големите градове, докато в селата по-често става дума за наследствени имоти.

При автомобилите се наблюдава тенденция към придобиване на по-скъпи коли след 2022 г. Ако преди това средната стойност е била под 15 хил. лева, сега средната цена на автомобил достига около 113 хил. лева, посочи Ангелова.

Директорът на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер уточни, че при анализа имотите са оценявани в евро, а автомобилите – в лева, според начина, по който са декларирани от магистратите. Тя припомни, че през 2024 г. институтът е публикувал и анализ за доходите и спестяванията в съдебната система.

От БИПИ настояват Инспекторатът към ВСС да извършва повече проверки по собствена инициатива, а имуществените декларации да бъдат публикувани в машинно четим формат.

Разследващият журналист Атанас Чобанов, който се включи онлайн, заяви, че обработката на данните е извършена с помощта на инструменти с изкуствен интелект, като е постигната над 95% точност. Той допълни, че работата по анализа продължава и ще обхване още информация за ползвани имоти, както и за притежавани акции и дялове в дружества.