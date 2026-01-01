Симфониета-Видин ще представи музикалния спектакъл „Любовна магия“ на 3 юни в Епископската базилика на Филипопол, съобщават от отдел „Култура“ към Община Пловдив.

По думите им поради огромния зрителски интерес след гостуването на оркестъра през април и май на същата сцена, спектакълът ще се проведе за трети път в града под тепетата.

Публиката ще има възможност отново да види обичани изпълнители на българската музикална сцена като Християна Лоизу, Стефан Илчев, Симона Кодева и тенорът Андрея Мирчев. Зад диригентския пулт ще застане маестро Петър Димитров.

Програмата на концерта включва музикални шедьоври от света на операта, оперетата, мюзикъла и популярната музика, а за зрителите са подготвени и специални музикални изненади, се казва още в съобщението.