След десетилетия на очакване започна строителството на новата Математическа гимназия в Пловдив, съобщиха от Общината.

Първа копка направиха олимпийци по математика от първия и последния випуск на гимназията. Символичен старт на строителството на новата сграда на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ даде кметът Костадин Димитров.

Първа копка на бъдещия образователен кампус заедно с градоначалника направиха областният управител Георги Янев, бившият министър на образованието Красимир Вълчев, заместник-кметът по образование и бизнес развитие Владимир Темелков, директорът на гимназията Веселина Карапеева, както и победители в олимпиади от първия и последния випуск на училището - проф. Асен Рахнев и десетокласниците Димана Праматарова, Велислав Джелепов и Александър Пендов.

Областният управител на Пловдив Георги Янев посочи в словото си, че новата гимназия ще даде на града не само нови олимпийци по математика, но и достойни бъдещи граждани, които се надява да търсят професионална реализация в страната, а не извън нея.

Димитров подчерта значението на общите усилия за реализирането на проекта. „Преди няколко дни се радвахме заедно за участието на Дара на Евровизия, след няколко дни ще отбележим заедно 24 май - Деня на славянската писменост. Тук имаме нужда от поредното „заедно“, за да имат математиците ни свой дом“, каза той.

Заместник-кметът Владимир Темелков отбеляза, че зад днешната първа копка стоят усилията на много хора, работили по проекта през годините. „Съвсем скоро е 24 май, смятам, че в сферата на образованието най-хубавият подарък за Пловдив е това училище“, заяви той и благодари на кмета Костадин Димитров за доверието. Темелков подчерта, че общината реализира мащабни проекти, но за успешното им изпълнение ще бъде необходима и подкрепа от държавата.

Сред официалните гости на церемонията бяха още директорът на РУО Пловдив Иванка Киркова, районните кметове на „Централен“ Георги Стаменов и „Тракия“ Георги Гатев, отец Петър, който благослови новия строеж, Христина Атанасова - съпруга на покойния бивш директор на МГ „Академик Кирил Попов“, пловдивският народен представител Красимир Терзиев и други.

Новата сграда на математическата гимназия ще бъде изградена в район „Тракия“, зад хотел SPS, и ще представлява модерен образователен кампус. Проектът е разработен от арх. Абаджиев и неговия екип и предвижда два основни учебни корпуса, административен сектор, зони за хранене, спорт, рекреация и социализация.

Базата ще разполага с 64 класни стаи за 1350 ученици, които ще се обучават в едносменен режим, както и със специализирани кабинети и лаборатории. Между двата основни корпуса ще бъде разположена административна зона с кабинети за ръководството и преподавателите. Дворното пространство ще бъде озеленено и оборудвано с физкултурен салон, спортни игрища и зони за отдих и социализация.

Изграждането на кампуса ще се реализира на четири етапа. В първия ще бъдат построени единият учебен корпус и административната зона. Вторият етап предвижда изграждането на втория корпус, третият - зоните за хранене и рекреация, а четвъртият - голяма многофункционална аула със сцена и места за събития.

Строителството ще се извършва по съвременна технология с т.нар. видим бетон, която позволява по-бързо изпълнение. За първия етап вече са осигурени 7,5 млн. лева по програма на Министерството на образованието и науката, като предстои да се търси допълнително финансиране. Срокът за изпълнение е 2 години.