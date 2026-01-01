Полицията на испанската автономна област Каталуния задържа днес сина на покойния основател на веригата от модни магазини "Манго", предаде Ройтерс.

Джонатан Андич бе задържан днес в испанската автономна област Каталуния във връзка със смъртта на баща си Исак Андич.Говорител на семейството заяви, че Джонатан Андич е бил подложен на разпит от разследващи.

Семейството изрази миналата година увереност в невинността на Джонатан, след като няколко испански медии съобщиха, че срещу него е започнало разследване за възможно причиняване на смърт.

Исак Андич, основателят на модната империя Mango, загина на 71-годишна възраст след падане от скала в планински район край Барселона през декември 2024 г.

Той е бил на поход в планините Монсерат, близо до Каталуния, заедно със семейството си, когато се подхлъзва и пада в труднодостъпен район, като по-късно умира от тежките наранявания.

Новината за смъртта му тогава предизвика широк отзвук в Испания и в света на бизнеса, тъй като Андич е сред най-влиятелните предприемачи в Европа и превръща Mango в глобален моден бранд с присъствие в десетки държави.

През последните месеци обаче случаят отново попадна във фокуса на медиите, след като разследването бе възобновено и започнаха съмнения около обстоятелствата на падането, което първоначално е било определено като инцидент.

Днес властите проверяват всички версии, включително възможни конфликти в семейството и обстоятелствата около трагичния инцидент.