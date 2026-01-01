Инвестиционната компания „Блекстоун“ (Blackstone) и „Гугъл“ (Google) ще създадат съвместно дружество в САЩ, насочено към предоставянето на облачни изчислителни мощности за изкуствен интелект, предадоха Ройтерс и ДПА.

Новата компания ще предлага капацитет на центрове за данни, мрежови услуги, операции и специални чипове (Tensor Processing Units, TPU) на „Гугъл клауд“ (Google Cloud) като услуга за изчислителни мощности.

TPU са специализирани чипове за изкуствен интелект, разработени от „Гугъл“ и оптимизирани за обучение и работа на усъвършенствани модели с изкуствен интелект. Новото дружество ще даде на клиентите допълнителна възможност за достъп до инфраструктура с тези чипове извън директното използване през „Гугъл клауд“.

Първите 500 мегавата капацитет се очаква да бъдат въведени в експлоатация през 2027 г., като е предвидено значително разширяване на проекта в следващите години.

За главен изпълнителен директор на новото дружество е назначен Бенджамин Трейнър Слос, който досега е заемал ръководна позиция в „Гугъл“.

„Блекстоун“ ще осигури първоначален капитал от 5 млрд. долара чрез фондове, управлявани от компанията. „Гугъл“ ще предоставя хардуер, включително TPU чипове, както и софтуер и услуги за новото предприятие.

Главният изпълнителен директор на „Гугъл клауд“ Томас Куриан заяви, че съвместното дружество ще помогне за посрещане на нарастващото търсене на TPU инфраструктура, оптимизирана за производителност и ефективност в ерата на изкуствения интелект.