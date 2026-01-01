39-годишен мъж е задържан да шофира след употреба на алкохол в заветското село Брестовене, съобщиха от полицията в Разград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Автомобилът „Рено Меган“ бил спрян за проверка около 23:40 часа на 18 май от служители на Районното управление в Кубрат.

В хода на проверката униформените установили, че водачът, който е криминално проявен и е от селото, управлява автомобила след употреба на алкохол. Пробата с дрегер отчела 1,29 промила.

По случая е образувано бързо производство.