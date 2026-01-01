Министерството на транспорта и съобщенията не изпраща SMS съобщения, електронни писма или известия чрез мобилни приложения с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове.

Това съобщиха от пресцентъра на ведомството по повод постъпили сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на министерството.

Опити за измами чрез съобщения, в които има информация за глоби в Шуменско

От ведомството призовават гражданите да бъдат внимателни, да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация.

От пресцентъра допълват, че по случая са уведомени компетентните органи и се предприемат необходимите действия.